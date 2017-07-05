Бабкина земенит Шнура

Как сообщает издание «НГС.Омск», директор департамента культуры Владимир Шалак пояснил, что в мэрии долго выбирали артиста, который «заведет» публику.

Решение удивило некоторых омичей, ведь незадолго до этого в сообществе «Типичный Омск» проводился опрос, который должен был помочь мэру понять, кого горожане хотят видеть на празднике. Лидировала в списке предпочтений группа «Ленинград». Надежду Бабкину омичи в качестве гостя даже не рассматривали.



Надежда Бабкина

По данным издания Om1.ru, Владимир Шалак заявил журналистам, что у Бабкиной сейчас очень молодой состав ансамбля: «Мы дифференцированно подошли к этому вопросу. Надежда Бабкина должна была выступать в Калининграда, но мы попросили ее приехать к нам. Вы считаете, что в Омске только молодежь? Были бы у нас деньги, мы для каждой возрастной категории привезли своих артистов»

Чиновник отметил, что горадминистрация изначально не планировала приглашать звезд за счет бюджетных средств. Но на 301-й День города было решено сделать исключение и потратить на концерт Бабкиной более двух миллионов рублей, при том что на весь праздник выделено 11 миллионов: «Решили, что на фейерверках надо экономить. У нас были фейерверки и по 3 миллиона рублей. В этом году я своим волевым решением сказал: 1 миллион рублей, и не более. У нас стреляют по любому поводу и бывают салюты получше, чем на День города».