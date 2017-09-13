В театре «Русская песня» готовят жестокий романс

Поздравить артистов театра и его художественного руководителя Надежду Бабкину пришли друзья и коллеги – актеры театра и кино Елена Проклова, Вячеслав Манучаров, певец Александр Коган, режиссер Нина Чусова, диетолог Маргарита Королева, депутат Московской городской Думы Ирина Ильичева.

Новый сезон открыли музыкальным спектаклем «Бабий бунт в нашем колхозе». Постановка Нины Чусовой по «Донским рассказам» Михаила Шолохова претендует в этом году на премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль». В спектакле задействованы заслуженный артист России Сергей Колесников, народная артистка России Ольга Волкова, актер театра и кино Иван Замотаев, Михаил Полицеймако, а также народная артистка России Надежда Бабкина и коллективы театра «Русская песня».



Автор фото: Егор Николаев

После спектакля художественный руководитель театра Надежда Бабкина рассказала о грядущих премьерах.

«Наряду с уже имеющимися в репертуаре концертами, спектаклями, детскими представлениями, зрителей ждет несколько премьерных постановок, которые можно отнести к социально значимым проектам, которые мы готовим с особым волнением. Одна из них – постановка «Москва и москвичи», посвященная 870-летнему юбилею столицы. В музыкально-танцевальном действии предстает история Москвы».

Совместная постановка хореографа Николая Андросова, режиссера Любови Гречишниковой и художника Романа Ватолкина будет представлена зрителям 2 и 3 октября. Пластичным языком танца будет рассказана история о том, как на протяжении ХХ века менялась столица, как менялись быт и нравы ее жителей, как развивались стили и направления в танцевальном искусстве.

Также, по словам Надежды Бабкиной, готовится к премьере другой проект, затрагивающий социально-нравственные темы, - музыкальный спектакль «Омут любви» по мотивам повести Александра Куприна «Яма». Произведение русского писателя было опубликовано в 1914 году и вызвало множество отрицательных откликов критиков, которые обвинили писателя в безнравственности и чрезмерном натурализме. Лишь Корней Чуковский поддержал Куприна, назвав повесть «пощечиной всему современному обществу». Александр Куприн с публицистической достоверностью и неприглядной точностью описал жизнь как страшную обнаженную правду, без прикрас.

Известный режиссер Анна Бабанова, работающая над «Омутом любви» как режиссер-постановщик, определила свою новую работу как «жестокий романс». Эта история о девушках, которых заживо похоронили и оплакали родители, а женихи предали и продали в публичные дома. Их осудило и презрело общество, выбросило на «дно» жизни. К сожалению, сегодня тема «социального дна» звучит так же злободневно и трагично, как и 100 лет назад.

Премьера состоится 9 ноября. В спектакле заняты яркие, талантливые артисты. Роль хозяйки дома терпимости Анны Марковны сыграет Народная артистка России Надежда Бабкина, в роли экономки Зои выступит Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, посетителя публичного дома, гусара, исполнит певец, композитор и актер Александр Коган. Также в спектакле задействованы Даниил Спиваковский, Вячеслав Манучаров, Анастасия Макеева, Иван Замотаев и артисты театра «Русская песня».

14 сентября зрителей ждет концерт «Золотые хиты «Русской песни», посвященный 40-летнему юбилею легендарного вокального ансамбля «Русская песня». По своей зрелищности постановка не уступает самым эффектным мировым шоу последнего десятилетия. Не случайно для работы над этим концертом был приглашен один из самых востребованных сегодня режиссеров Алексей Голубев. Вместе с художником Алексеем Усановым он дает возможность зрителям почувствовать целостность и красоту русской традиционной культуры, ее связь с нами – современниками XXI века. В концерте использованы «живые» декорации, а также звучат самые популярные песни из репертуара ансамбля «Русская песня», большинство из которых привезены из многочисленных экспедиций по регионам России.