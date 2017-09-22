Надежде Бабкиной вручили орден «За заслуги перед Отечеством»

Торжественная церемония награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Минкультуры России состоялась сегодня в Атриуме Большого театра России.



Надежда Бабкина и Владимир Мединский

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» – с такой формулировкой в ноябре 2016 года Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан Указ о награждении Надежды Бабкиной.

Сразу же после награждения народную артистку России поздравили ее сын – Даниил Заседателев и исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин. Поздравил и коллектив театра фольклора, которым руководит Надежда Георгиевна.