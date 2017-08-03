Борис Моисеев назвал бредом слухи о своих долгах

Как сообщило одно из изданий, мужчина не оплачивает коммунальные квитанции, а также забывает о налогах. К тому же, артист не может разделаться с долгом за квартиру в Латвии, поэтому делом Моисеева теперь занимаются судебные приставы.



Борис Моисеев

Согласно списку, который составила Юрмальская городская дума, Борис не платит налоги с 31 марта 2015 года. По законам Латвии на имущество Бориса может быть наложен арест, а также у него появятся проблемы при пересечении границы.

«Это бред сивой кобылы. Я возмущен, что про меня распускают такие слухи - то у меня онкология, то я кому-то что-то должен. В начале июня я приехал в Юрмалу и заплатил за коммуналку на год вперед, а также оплатил налог на землю. Если у кого-то есть сомнения в моей платежеспособности, могу запросить у управляющей компании копии квитанций, там все указано. И подобную информацию, кстати, можно найти в Интернете, все должники есть в базах, меня среди них нет», - заявил Моисеев «СтарХиту».