Борис Моисеев откроет студию танцев

Сейчас Борис Моисеев занят вопросами, связанными с ремонтом помещения, а уже через полгода в нем появятся первые посетители.

Певец всерьез задумался о том, чтобы передать свой опыт молодому поколению. Звезда, концертные номера которого всегда поражали зрителей яркой хореографией, планирует основать в Ялте студию танцев.



Борис Моисеев

«Этот курорт я выбрал не случайно, – объяснил Борис «СтарХиту». – Там живут мои друзья, я часто бываю у них в гостях и в восторге от местного климата – здесь мне дышится так легко, как нигде! Давняя подруга Света Чабанова, которая сама увлекается танцами, как-то предложила – мол, не хочешь обучать людей балетному мастерству? Я подумал – почему нет, ведь для этого есть все условия… Света владеет отелем «Медовый месяц» в Ялте, в нем подруга и предложила открыть школу. Я это место хорошо знаю – всегда останавливаюсь там, приезжая на отдых. В гостинице много пространства, студия займет 150 кв. м».