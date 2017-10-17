«Чeрный Обелиск» презентовал «Осколки»

Сегодня команда представила композицию «Осколки» – это первый сингл, который войдёт в будущую пластинку. Трек доступен для прослушивания ВКонтакте.

Концертная презентация альбома пройдёт 28 октября в московском клубе RED. Зрителей ждёт по-настоящему большое шоу из двух полноценных отделений – эксклюзивного акустического и традиционного электрического.

Впервые болельщики «Обелиска» смогут оценить любимые песни в рамках одного концептуального шоу. Акустическая часть программы станет live-премьерой полноценного unplugged-альбома «Чёрного Обелиска», над которым команда работает в данный момент.

Бытует мнение, что акустическое звучание совершенно не характерно для жёсткой и брутальной музыки «Чёрного Обелиска», поэтому свежие и хорошо известные песни зазвучат совершенно по-другому, в новой обработке и с новыми аранжировками.