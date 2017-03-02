Дискография Анатолия Крупнова будет перееиздана

Это будут известные альбомы, сведением которых музыкант был не совсем доволен. Благодаря современным технологиям теперь все композиции зазвучали просто идеально.

Первыми появятся "Я остаюсь" и "Стена", а потом остальные. Всего будет выпущено 12 пластинок, включая альбомы "86-88", "Еще один день", "Крупский сотоварищи", "Пост-альбом", также готовится диск-трибьют с песнями Крупнова, которые поют его коллеги и друзья-музыканты. Уже записались "ДДТ", «Алиса», "ЧайФ", «Zdob si Zdub» , «25-17», участники группы «Воскресение» Евгений Моргулис с Алексеем Романовым, и многие другие.

Анатолий Крупнов - музыкант, бас-гитарист, вокалист, композитор, поэт, актер театра и кино, радиоведущий. Основатель и лидер групп «Черный обелиск» и «Крупский сотоварищи». Участник коллективов «Shah», «Неприкасаемые», «ДДТ», «Воскресение».

Анатолий Крупнов скоропостижно скончался от сердечного приступа 27 февраля 1997 года на 32-м году жизни.