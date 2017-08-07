Экс-«Иванушку» похоронили на Троекуровском кладбище

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище: возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась внушительная очередь из тех, кто пришел проститься с талантливым артистом.



Олег Яковлев

На церемонии присутствовали участники коллектива "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов, которые провели плечом к плечу с Олегом Яковлевым около 15 лет.

"Мы с Олежкой прошли очень сложный, но интересный путь творческий и жизненный, путь, который сближает. Хоть вы и прекрасно понимаете, что коллектив — это семья, где есть ссоры и обиды. Когда Олежка ушел (начал сольную карьеру), я был рад за него, что у него все получается. Как гром среди ясного неба я узнал, что он в больнице. Олежка, я тебя люблю, Царствие тебе небесное", — первым взял слово Кирилл Андреев.

Его слова подхватил Андрей Григорьев-Апполонов, который не мог сдержать эмоций. Его речь часто прерывалась слезами. Он рассказал о сложном творческом пути Олега Яковлева, всегда стремившегося душой к искусству, и поделился с присутствующими воспоминаниями о своем коллеге сбивчиво, но трогательно, передает РИА Новости.