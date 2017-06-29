Умер экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев

Об этом сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.



Олег Яковлев

"Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", — написала она в Instagram.

Ранее Куцевол рассказала РИА Новости, что 47-летний певец находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Яковлев родился в монгольском Чойбалсане, где его родители были в командировке. В Россию семья будущего певца вернулась, когда Яковлев окончил первый класс. Артист с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, а потом ГИТИС, снимался в спектаклях.

Солистом группы "Иванушки International" Яковлев стал в 1998 году, после того, как группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы — "Тополиный пух". В 2012 году певец начал сольную карьеру, а год спустя официально покинул "Иванушки International".