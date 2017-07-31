Прах экс-«Иванушки» могут захоронить на Ваганьковском кладбище

Певица Диана Гурцкая является Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, детей и материнства.

"Седьмого августа исполняется сорок дней со дня смерти Олега Яковлева. К сожалению, его прах до сих пор не захоронен. Артист, собиравший многотысячные стадионы, входивший в десятку самых популярных исполнителей России, достоин такого места упокоения, где к нему могут прийти не только родные и близкие, но и поклонники таланта. Поэтому мы с сенатором Виталием Богдановым обратились с соответствующей просьбой в правительство Москвы", — сообщила Гурцкая РИА Новости.



Олег Яковлев

Соответствующее обращение направлено руководителю департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку.

"Просим Вас оказать содействие в предоставлении на Ваганьковском кладбище места для захоронения в колумбарий урны с прахом Яковлева Олега Жамсараевича, российского певца, актера, музыканта", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Олег Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни.