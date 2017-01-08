«Елки-5» и Oyme: почему не прозвучала заявленная музыка

«Новости шоу-бизнеса NEWSmuz.com» обратились за разъяснениями к известному саунд-продюсеру и композитору Владимиру Осинскому, который принимал участие в записи саундтрека к фильму «Елки-5».

- Композитор Павел Есенин и моя студия осуществляли запись и сведение музыки для фильма «Елки-5» в октябре-декабре 2016 года, - говорит Владимир Осинский. - Мною была написана пьеса под условным названием «Финал» с прицелом на возможное использование в финале фильма. Прослушав эту пьесу, группа Oyme попробовала записать свой инструментальный и вокальный вариант этой пьесы.

В это же время возникла необходимость именно в музыке под финальные титры. Фонограмма была отослана. Но поскольку время поджимало или еще по каким-то другим причинам, сам трек не вошел в картину. Но титры с упоминанием группы Oyme уже были изготовлены и менять их не стали. Так что в фильме можно увидеть упоминание о том, что в фильме «Елки-5» звучит музыка Oyme. Но самого трека - нет.



Ойме

- Скоро состоится релиз этого нашего трека в iTunes, - говорит лидер группы «Ойме» Ежевика Спиркина. - И все желающие смогут сравнить с тем, что прозвучало в фильме.

Напомним, что группа Oyme образована в 2011 году, и она занимается соединением культуры финно-угорских народов России с актуальной поп-музыкой. Взяв за основу эрзянский и мокшанский музыкальный фольклор, участники группы постоянно экспериментируют с музыкальными стилями. Это и этнографическая программа, где коллектив воссоздаёт традиции и обычаи мордвы: эрзи и мокши. Это и world music: то лёгкий поп-фьюжн, то синтез народных мелодий и перкуссионных инструментов с прогрессивным электронным саундом, то симбиоз фольклорной традиции с роковыми партиями классической ударной установки. На базе собственных этнографических экспедиций участники группы «Ойме» занимаются реконструкцией древних обрядов и ритуалов, национальных праздников, многие из которых затем адаптируют для сцены и интерактива со зрителями.