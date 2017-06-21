С 23 июня стартует очередная Oyme Expedition

Группа энтузиастов-исследователей, собирателей фольклора посетит места проживания эрзян и мокшан, и зафиксирует народные песни, национальные традиции от национальной кухни до обрядов и этнических верований.

В этот раз география экспедиции охватывает три района и в общей сложности 8 сёл и деревень:

- 24-25 июня Шенталинский район,

- 26 июня Исаклинский район Самарской области,

- 30 июня -1 июля – Дубёнский район республики Мордовия.

Oyme Expeditions - музыкально-этнографические экспедиции по Мордовии и другим регионам России, которые с 2011 года проводит фолк-группа Oyme. Особенность путешествий - участие любого желающего. Непременными и единственными условиями являются вклад в экспедиции в качестве безвозмездной работы фотографом, видеооператором, водителем, волонтером, и непреодолимая тяга к полевым путешествиям, готовность к неожиданным ситуациям, бесконечная любовь к своей стране - России.

В ходе экспедиций осуществляется многоканальная аудиозапись, ведутся фото и видеосъёмки. За почти 6 лет (с 2011 г.) в экспедициях приняли участие журналисты «АиФ», «Столица С», «Новая газета» и др., клипмейкеры Турции, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Саранска, Самара и Тольятти.

Участники группы Oyme - этномузыкологи и музыканты, специализирующиеся на игре на традиционных инструментах. Группа Oyme существует с июня 2011 года. Oyme - первая группа из России, принявшая участие в записи совместных треков c легендарной группой, обладателя престижной премии Грэмми Deep Forest (альбом «Evo Devo» 2016 года). В настоящее время участники сотрудничают с британским блюзменом, племянником Эрика Клэптона Will Johns.

В 2015 году на базе собранных экспедиционных материалов прошла презентация культурно-этнографического проекта «Штатол», включающего цикл экспедиционных фотовыставок, выступления деревенских коллективов и городских музыкантов, этнофьюжн, перформансы финно-угорских артистов.



Афиша презентации «Штатол»

Особенностью проекта является актуальный подход к распространению традиционной музыки в современном мире, синергетический эффект трёх информационных компонентов: CD, этно-интернет-портала и... А вот последнюю часть проекта участники группы пока держат в секрете.

В 2016 году вышел альбом «Shtatol». Кроме 23 треков группы Oyme, в альбом вошли 16 эрзянских и мокшанских песен, записанных в фольклорных экспедициях с участием деревенских коллективов из Мордовии. В том же году открылся новый интернет-портал oyme.ru, структура которого позволяет кратко и точно рассказать про каждую экспедицию и респондентах. В итоге каждый деревенский коллектив Oyme Expeditions получает интернет-визитку (инфо, аудио, видео, фото) и свою личную страницу.

Ещё одним из направлений OYME являются творческие коллаборации с деревенскими коллективами: совместные концерты, а также записи песен в стиле worldmusic с аутентичными исполнителями.