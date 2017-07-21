Фоменко просит 60 млн на комедию о группе «Секрет»

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Николай Фоменко попросил у Фонда кино 60 миллионов рублей на безвозвратной основе на комедию про группу "Секрет".

Он уточнил, что фильм практически готов. "Мы хотели попросить поддержку в связи с тем, что нам кажется, что у нас может получиться", — сказал Фоменко.

По его словам, режиссером фильма выступил Григорий Константинопольский, картина будет "смешной, пародийной, высокотехнологичной и очень быстрой". Ее бюджет составляет 120 миллионов рублей, у Фонда просят 60 миллионов на безвозвратной основе.

Секрет
Секрет

Помимо участников группы "Секрет" — Максима Леонидова, Николая Фоменко, Андрея Заблудовского и Алексея Мурашова — в ленте снялись Елизавета Боярская, Виктория Исакова и Михаил Ефремов. Проект будет очень музыкальным, в нем прозвучит много песен коллектива в исполнении других музыкантов.

РИА Новости

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