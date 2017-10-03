«Секрет» едет в юбилейный тур

«У «Секрета» состоится целая серия концертов в Петербурге, в Москве, в Минске, в городах Германии, ну, и так далее. Это такое турне. Конечно, мы к нему готовимся, и оно будет отличаться от тех концертов, которые были раньше. Чем именно? Составом песен. Безусловно, без золотого архива «Секрета» не обойдется, но мы позволим себе несколько отступать от канонов и включим в программу те песни, которые в предыдущие разы мы не пели, так что вам будет интересно», - рассказал НСН Максим Леонидов.

Первый из запланированных юбилейных концертов «Секрета» пройдет в Московском «Крокус-Сити Холле» 2 ноября.