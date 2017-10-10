Фронтмен «Старого приятеля» записывает сольные песни

«Просто мне хотелось, как бы, описать себя, рассказать о себе. Не именно о себе, о том, что я делал по жизни. Хотелось, как бы, описать свое отношение к жизни, свой взгляд. В результате появился цикл песен, который не совсем вписывается в образ группы, к которому все привыкли и который все знают. Такой power-pop, стиль, в котором мы играем. Но как это будет выпущено, каким образом, пока непонятно. Я не вижу особого смысла заниматься сольным творчеством. Мы делаем все в каком-то определенном, «староприятельском» кругу. Сейчас трудно загадывать. Но это музыка с элементами джаза, с элементами фанка, что-то там от фолка, наверное, есть. Вообще это надо слушать, это авторская музыка, философские тексты. Как минимум, одна треть песен. Ну а все это вместе о жизни и смерти», - рассказал НСН артист.



Александр Зарецкий

По словам Александра Зарецкого, также недавно он записал два совместных трека с барабанщиком группы «Секрет» Алексеем Мурашовым.