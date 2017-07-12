«Грязь Нашествия» поступила в продажу

"В долгие, серые, трудовые будни - это то, что будет возвращать вас в мир позитивных впечатлений и эмоций", - говорится в объявлении.

Продавец готов продать такой "сувенир" за одну тысячу рублей.

Фестиваль «Нашествие» прошел в Тверской области с 7 по 9 июля. Из-за ливневых дождей парковочное пространство пришло в негодность, и машины посетителей приходилось вытаскивать при помощи спецтехники.

Зрители фестиваля опубликовали петицию с требованием от организаторов фестиваля публичных извинений и возврата денег, потраченных на парковку и выезд с нее.