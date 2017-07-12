У организаторов «Нашествия» потребовали вернуть деньги за парковку

На текущий момент петицию подписали более 1600 человек, пишет RG.ru.

Напомним, музыкальный фестиваль прошел у тверского поселка Большое Завидово 7-9 июля. По данным организаторов, гостями "главного события года" стали 200 тысяч человек. Однако им не повезло с погодой: все дни лил дождь и уже 8 июля передвижение обычного транспорта по обеим фестивальным парковкам стало невозможным.

На помощь автомобилистам пришли МЧС и муниципальные власти: трактора, пожарные машины и гусеничный снегоболотоход по 10 июля включительно вытаскивали из грязевого плена один автомобиль за другим. Всего, по данным спасателей, с фестивальных парковок было эвакуировано порядка девяти тысяч машин. Попутно сотрудники МЧС оказывали автолюбителям помощь в мелком ремонте и доставляли инвалидов к автобусам.

"Организационный провал начался еще 6 июля - с многокилометровых пробок на въездах на фестивальные парковки, - пишет создатель петиции Алиса Малова. - Кроме того, на въезде выяснилось, что Парковка 2 - это поле, изрядно загаженное коровами и местами уже напоминающее болото". Далее администрацию фестиваля обвиняют в дороговизне "социальной воды" (при запрете на провоз собственной), антисанитарии и равнодушии к возникавшим у гостей "Нашествия" проблемам.

"Никакой "бесплатной" тягловой силы там не было, как не было и никаких представителей от организаторов на парковках. И мы снова стояли в очереди, только теперь уже за трактором, чтобы в очередной раз отдать свои деньги (диапазон оплаты от 1500 до 15000 рублей) и вытащить из грязевой ловушки машину. Многие автомобили получили повреждения при эвакуации", - пишет Малова.

- Приносить извинения за стихию довольно странно, - заявила РИА Новости гендиректор "Мультимедиа холдинга" Евгения Киселева. - Тем, кто приехал, не смог припарковаться и может предоставить доказательства, мы вернем деньги за парковку. Над стихией мы не властны. Мы со своей стороны делали все возможное и невозможное, на площадке работала наша техника, а кто оплачивал трактора - это их выбор.