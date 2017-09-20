Именная доска Соткилавы появится в Московской консерватории

Об этом сообщил на церемонии прощания с прославленным оперным певцом ректор консерватории Александр Соколов.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Прощание с Соткилавой проходит в Большом театре, где он служил с 1974 года.

"Был у него еще один дом, где он провел более полувека — это Московская консерватория. Там раскрылся его талант педагога. Он знал не только особенности голоса каждого из учеников, но и их судьбу и проблемы. Он всегда принимал активное участие в развитии таланта", — сказал Соколов.

По его словам, в классе Соткилавы всегда царила удивительная атмосфера, а сам он умел раскрыть любого, даже трудного ученика. Соколов подчеркнул, что в минувшем году в консерватории учредили особую награду — золотую медаль выдающимся преподавателем. Первым, кому ее вручили, стал Зураб Соткилава.

"Теперь в консерватории появится мраморная доска, на которой золотыми буквами будет высечено его имя. Для нас эта утрата непоправима", — добавил ректор.

РИА Новости