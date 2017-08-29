Зураб Соткилава вновь борется с раком

Некоторое время назад поклонникам творчества известного исполнителя сообщили, что у него наступила ремиссия. Примерно два года состояние тенора не вызывало опасений, однако рак вернулся.



Зураб Соткилава

По сообщениям дочери артиста Кети, он плохо себя чувствует, поэтому ограничил все мероприятия, пишет Starhit. Напомним, что ранее у мужчины была диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы. В 2015 году мужчина был прооперирован в одной из клиник Германии, а затем прошел курс химиотерапии в московском онкоцентре им. Блохина.