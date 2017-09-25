Зураб Соткилава похоронен в Тбилиси

В церемонии похорон участвовали несколько сотен людей, среди них представители грузинского шоу-бизнеса, актеры, певцы и танцоры, передает РИА Новости.



Зураб Соткилава

С утра субботы в здании Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили проходила гражданская панихида. Соболезнования в течение нескольких часов принимали члены семьи оперного певца. В здании на небольшой громкости звучали песни в исполнении Соткилавы, при входе были установлены стенды с фотографиями артиста. Почтить память известного певца пришли также президент Георгий Маргвелашвили, мэр Тбилиси Давид Нармния, министр культуры Михаил Гиоргадзе и другие.

Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Его тело было доставлено на родину 21 сентября. В Тбилисском международном аэропорту его встречал почетный караул.