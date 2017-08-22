Кукрыниксы записали кавер на песню Цоя «Нам с тобой»

Релиз композиции «Нам с тобой» группы «Кукрыниксы» и Георгия Каспаряна приурочен к 55-летию Виктора Цоя, пишет "Репродуктор". Напомним, юбилей легендарного музыканта отмечался 21 июня. К знаменательной дате были организованы различные тематические акции, концерты и фестивали.

Первое исполнение этой версии композиции состоялось в Санкт-Петербурге 3 июня 2017 года. 21 июня музыканты сыграли песню на фестивале «КИНОпробы», проходившем в Окуловке. Теперь коллектив представляет студийную версию песни.

Напомним, что оригинальный вариант песни «Нам с тобой» входит в «Чёрный Альбом» группы «Кино». Эта пластинка была выпущена уже после смерти Виктора Цоя и доделывалась музыкантами легендарной группы без него. Группа «Кино» эту песню на концертах никогда не исполняла.