Лидер «Кукрыниксов» стал отцом вампира

Алексей Горшенёв рассказал, как принимал участие в озвучке мультфильма «Маленький вампир».



Алексей Горшенёв

«Характер моего персонажа…. Это отец главного героя вампиреныша. И, что меня удивило, когда я впервые увидел своего персонажа, я понял, что он на меня немного похож. Особенно на меня в клипе «Колдовство» — с такой же одеждой, с такими вот бровями и волосами. В общем, похож. Я думаю, что те, кто специально искал людей на дубляж, они меня в этом увидели. Мне было очень лестно, я тут же согласился, потому что для меня это что-то новое. Я вообще люблю вписываться во всякие новые вещи. Тем более, это мультик. Тем более, вампирский. Очень здорово, меня, есть такое слово — вставило! Когда я начал первую строчку «Добро пожаловать…», там он в каком-то зале этот отец вампиреныша орал. И я такой — «Добро пожаловать»! Ха-ха. И режиссер меня начал чуть-чуть подпрессовывать, но, к сожалению, недолго, потому что потом он сказал, что все сделано. Я говорю: «Ой, давайте еще раз»! — «Нет, не надо ничего»! Видно он понял, что я справлюсь. Я бы на самом деле помучился ещё больше. Там были такие моменты, где я не согласен с тем, что я справился, но есть и прикольные вещи, где я с большим удивлением понял, что подхожу на эту роль и могу играть. Шипение, испуг, голос делать разным. Очень забавно, ощущаешь себя неким волшебником. Ты оживляешь этого персонажа. На что мне режиссер дубляжа сказал «Молодец, справился»!», — рассказал НСН Алексей Горшенёв.

Премьера мультфильма «Маленький вампир», одного из героев которого озвучил лидер группы «Кукрыниксы», состоится 9-го ноября.