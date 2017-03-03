«Ленинград» выступит на Top Hit Music Awards

В этот вечер зрители услышат главные хиты в исполнении любимых звезд и узнают, кто из артистов признан лучшим по итогам 2016 музыкального года.

Победители будут определены в двенадцати номинациях, среди которых:

«Лучшая исполнительница»,

«Лучший исполнитель»,

«Лучшая группа»,

«Радио взлёт года»,

«Лучшая песня 2016 года»,

«Лучший клип 2016 года».

Представители крупнейшего на планете видеохостинга YouTube уже во второй раз вручат артистам и продюсерам награды за самые популярные в России музыкальные видеоклипы.

В концерте примут участие популярные группы и исполнители, добившиеся не только топовых позиций в радиочартах, но и настоящей любви слушателей. Среди участников - Ёлка, Нюша, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Светлана Лобода, Слава, Вахтанг, группы «ВИА Гра», «Серебро», «Винтаж», «Бандэрос», M-Band, Smash, Artik&Asti, Burito, «Градусы» и многие другие, в том числе зарубежные артисты, имена которых пока не разглашаются.

Хедлайнером Top Hit Music Awards станет группа «Ленинград», которая специально для церемонии подготовила сет из своих главных хитов.

Организаторы церемонии решили отказаться от стандартного формата проведения премий с долгими паузами между концертными номерами, заполненными формальными речами, сделав программу максимально плотной и насыщенной.

Ведущими Top Hit Music Awards-2017 станут Тимур Родригез, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков.