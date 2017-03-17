Top Hit Music Awards назвала лучшим «Ленинград»

Впрочем, исторической она стала и по множеству других причин. Впервые рок-группа «Ленинград» названа абсолютно лучшей по всем критериям: лидер объединенного чарта радио и Youtube (323 млн эфиров), лучший видеоклип «Экспонат» (93 млн просмотров) и самый ротируемый клип (368 тысяч эфиров).

Но тут стоит пояснить. Когда Top Hit Music Awards позиционирует себя как самая объективная премия в российском шоу-бизнесе, она имеет в виду сухую цифирь. Количество ротаций на российских радиостанциях (они сами присылают отчеты), количество просмотров роликов на Youtube. Это математика. В какой-то мере Top Hit стал нашим отечественным аналогом Nielsen SoundScan/Billboard, поштучно считающие все продажи, воспроизведения и стриминг каждого аудиотрека в США. Это так. Но есть и различия. Top Hit никогда не считал сборы от концертного рынка, например, уж слишком глубоко этот самый важный по деньгам рынок находится в черной зоне. А вот медиа-измерения Top Hit – самые достоверные в шоу-бизнесе, хотя даже они не могут справиться с накруткой в Youtube. Более того, огромная доля просмотров идет в соцсетях вроде Вконтакте и Одноклассников, и данные оттуда тоже пока вообще не учитываются.

Таким образом, Top Hit Music Awards – честный показатель всего того легального, что вообще можно пока выцарапать из российского шоу-бизнеса. И в этом смысле его оценки — авторитетны и неоспоримы. Если же вдруг получится справиться с накрутками в Youtube (официальным партнером компании) и подключить данные из Вконтакте и Одноклассников — будет практически идеальная медиа-картина отечественного шоу-бизнеса.

Вообще-то после выступления «Ленинграда» с финальным кратким сетом все предыдущие выступления «звезд» российской поп-музыки с живым вокалом, но откровенной минусовкой можно было бы считать эстетическим недоразумением. Будто западная звезда со всем своим коллективом выступила на корпоративе колхозной самодеятельности (такое впечатление не раз уже посещало и на Премии Муз-ТВ с западными звездами).

И все-таки поп-музыка у нас есть, к тому же только «Ленинграду» дали выступить с полностью живым звуком. Возможно, Ёлка была бы ничуть не хуже в равных условиях… И что же мы имеем?

Чтобы раздать побольше дипломов, не имеющий возможности размножать до бесконечности номинации профессиональный Top Hit Music Awards прибег к легкой форме лести. Дипломы дали сразу нескольким из тех, кто совершил «радиовзлёт», то есть существенно переместился по сумме ротаций и просмотров видео на Youtube. Радиовзлётом +40 отметили Елену Темникову, +55 отметили Quest Pistols Show, +59 — Кристину Си, +72 Artik@Asti.

Swanky Tunes получили приз за лучший ремикс. Самым популярным исполнителем за 1,3 млн эфиров и 8 млн просмотров на Youtube стала Юлианна Караулова. По сумме 5 треков с 28,9 млн эфиров премию получила Ёлка с песней «Грею счастье». За лучшее концертное шоу (самая спорная номинация, потому что не поддается математике) получила Анита Цой с шоу «10/20». Самой популярной на радио признана Светлана Лобода (4 трека, 1,3 млн эфиров, 7,6 млн на Youtube). Самым популярным аналогично признан Alekseev (6 треков, 1,1 млн эфиров, а «Пьяное солнце» получило 862 тысячи эфиров).

Победили те, кто помимо федерального теле- и радиоэфира так или иначе попали в ротации на региональных радиостанциях, и это справедливо. Своими выступлениями Премию поддержали Swanky Tunes, Елена Темникова, MBAND, Юлианна Караулова, Анна Плетнёва, Artik@Asti, Кристина Си, ВИА Гра, Quest Pistols Show, Буррито, Ёлка, Анита Цой, Ева Польна, «Винтаж» (новый состав), Банд“Эрос, Loboda, Alekseev, «Градусы» и «Ленинград».

На афте-пати церемонии наградили также лучшие по эффективности лейблы — Velvet Music, Warner Music и Black Star.

Церемония вполне математически подтвердила преобладание украинских артистов на актуальной поп-сцене России: большинство награжденных именно из этой страны. Парадокс только в том, что вышедшая за ними группировка «Ленинград» подчистую «убрала» в никуда весь тот стерильный синтетический звук, которым и славятся награжденные Премией артисты. «Дико извиняемся, мы поем не под фанеру», - саркастически выразился Шнур.

«Ну, понимаешь, после «Ленинграда» кто же захочет петь?» - философски увещевала свою подружку одна из выходящих из зала девушек вполне «попсового» вида лет 17-ти...

Гуру КЕН