TopHit и Zamsha сделают эфирную статистику прозрачной

Zamsha слушает в реальном времени тысячи потоков и понимает — какие песни звучат в каждом из них. На точность не влияет ни качество звука, ни изменение темпа трека, не важно даже, какая версия песни играет — полная, ремикс или караоке.

Представитель TopHit.ru заявил, что теперь каждый артист, группа или лейбл, работающий с TopHit.ru, может узнать о каждом эфире каждой своей песни в реальном времени и даже прослушать этот эфир. Эфирная статистика исполнителей благодаря TopHit.ru + Zamsha стала 100% прозрачной.

Сегодня радиостанциям на TopHit.ru доступны сотни новых песен в режиме 24/7. Благодаря упрощённой системе работы TopHit.ru в июле увеличил количество партнёров на радио до 500, а к концу года общее число радиостанций-партнёров TopHit.ru может достигнуть 3000. Еженедельно платформа публикует максимально полные и точные профессиональные радиочарты. С октября эти чарты будут доступны с разбивкой по форматам и жанрам, странам и языкам.

А благодаря Google/YouTube, которые являются партнёрами TopHit.ru с 2014 года, на сайте начнётся публикация чартов YouTube с данными о просмотрах музыкального видео не только в России, как это происходит уже сейчас, но также и в Украине, Беларуси, Казахстане.