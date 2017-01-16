МГАСО даст концерт памяти Доктора Лизы

Выступление прославленного коллектива посвящено Светлой памяти Елизаветы Глинки (Доктора Лизы).

В программе - Концерт для скрипки и виолончели с оркестром (Двойной концерт) (a-moll), Op. 102 - знаменитое произведение Иоганнеса Брамса, сочиненное им в 1887 году для скрипача Йозефа Иоахима и виолончелиста Роберта Хаусмана. В 1860 году Брамс и Иоахим составили манифест против программной музыки – это был единственный раз, когда композитор выступил с заявлением в прессе. «Двойной концерт» - последнее сочинение Брамса для оркестра, полное красивых мелодий, сложных ритмических фигур и отголосков венгерской музыки как дань происхождению Иоахима, – прекрасный образец настоящей «чистой» музыки. Солисты – Андрей Баранов (скрипка), Борис Андрианов (виолончель).





Во втором отделении будет исполнена музыка героико-аллегорического балета Людвига ван Бетховена «Творения Прометея», премьера которого состоялась в Вене в 1801 г. Наиболее известным эпизодом данного сочинения является увертюра. Полный жизнеутверждающего начала, как Прометей был полон любви к созданным им людям, балет затрагивает самые укромные уголки души, открывая лучшее, что спрятано в них, подобно тому, как Прометей открыл людям огонь.