Муж Вики Дайнеко подал на развод

В марте певица и ее супруг, барабанщик Дмитрий Клейман, публично объявили о расставании, напоминает "Стархит". Причиной разрыва 30-летняя артистка назвала частые ссоры в семье. Супруги предпочли сразу же разъехаться. «Нас может развести только Дима, я не хочу!» – признавалась тогда Виктория Дайнеко. В итоге так и получилось: 11 июля Клейман подал заявление в один из судебных участков Кунцевского района Москвы, а 27 июля столичный суд вызвал супругов для беседы.



Виктория Дайнеко

«Дима первым обратился, чтобы расторгнуть брак, – рассказывает «СтарХиту» подруга Клеймана. – Его можно понять: они с Викой не живут вместе, давно перестали быть мужем и женой... Парню нужно думать о будущем, ведь вполне может случиться, что он найдет новую любовь, а старые отношения все еще будут лежать на плечах. Да и не каждая захочет встречаться с женатым».

Певица и музыкант прожили вместе два года, в браке у пары родилась дочь Лидия, в октябре малышке исполнится два года. Несмотря на судебные разбирательства, Дайнеко и Клейман стараются уделять максимум времени ребенку. Девочка осталась жить с мамой.