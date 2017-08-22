Виктория Дайнеко получила развод

Он подал заявление в суд, чтобы расторгнуть брак, так как у пары есть общая дочь – сейчас Лидии два с половиной года. 27 июля органы власти провели беседу, а сегодня вынесли решение развести супругов. Начиная с 17 августа Виктория и Дмитрий больше не муж и жена, пишет «Стархит».

Постановление об этом вышло на официальном сайте Московского городского суда. Певица и барабанщик предпочитают не афишировать личную жизнь и никак не прокомментировали изменения семейного статуса в социальных сетях.





Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман сыграли свадьбу в апреле 2015-го. Однако их союз не выдержал испытания временем.

Вполне возможно, что Дайнеко и Клейман смогут сохранить дружеские отношения ради воспитания ребенка.