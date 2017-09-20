Виктория Дайнеко назвала «женитьбу» нелепой историей

Бывшие супруги поспешили поделиться этой информацией со своими поклонниками в соцсетях.
«Принимаю поздравления! Нелепая история под названием «женитьба» официально завершена, и я наконец свободна», – написала Вика в «Инстаграме».
Экс-супруг Виктории Дайнеко, барабанщик Дмитрий Клейман, тоже сообщил в соцсети о разводе и поблагодарил бывшую возлюбленную за дочь.
«К сожалению или к счастью, наши пути с тобой расходятся! Спасибо тебе за дочь, она у нас лучшая. Спасибо за все», – написал музыкант.
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