Налич сочинил «Чудовищных монстров» благодаря детям

«Чудовищные монстры – это песенка, которую изначально мы сочинили с моими детьми. Точней, я сочинил для них. У них было хорошее настроение, им хотелось потанцевать, и они просили «Папа, давай что-нибудь страшное и одновременно веселое, зажигательное!». И как-то сразу захотелось спеть про монстров, ведь все дети, особенно - мальчики, любят всяких монстров. Мы начали петь вместе, так появилась эта композиция, очень незатейливая, простая, но, при этом не надоедающая быстро», - рассказал НСН музыкант.



Петр Налич

По словам Петра Налича, предстоящий концерт будет посвящён музыкальным экспериментами. «Премьеры, новинки, сложные ритмы и загадочные песни» - так музыкант характеризует это выступление.