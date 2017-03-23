Наследство Чака Берри оценили в $50 млн

Как отмечает Газета.ru со ссылкой Billboard, в истории рок-н-ролла много примеров того, как пионеров жанра обирали менеджеры, звукозаписывающие лейблы и бухгалтеры, но с Берри этого не случилось.



Чак Берри

Юрист Мартин Грин, представлявший музыканта в течение нескольких десятилетий, рассказал, что Берри самостоятельно вел переговоры по многим контрактам и занимался своим бизнесом больше, чем большинство других исполнителей.

По подсчетам издания, одних музыкальных активов у Берри осталось на $17 млн, а общий объем наследства, по консервативным оценкам, достигает $50 млн.