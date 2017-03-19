Скончался Чак Берри

Легендарный американский музыкант Chuck Berry скончался в субботу в США. Ему было 90 лет. Об этом сообщило Управление полиции округа Сент-Чарльз (штат Миссури), где проживал певец, гитарист и автор песен.



Чак Берри

Музыкант потерял сознание у себя дома, однако точная причина смерти пока не разглашается. "Полиция округа Сент-Чарльз отреагировала на чрезвычайную ситуацию, прибыв по адресу на улице Бакнер-роуд в 12:40 (20:40 мск - прим. ТАСС). В доме первые, кто прибыл на место, увидели мужчину, не подававшего признаков жизни. К сожалению, вернуть ... (его) к жизни оказалось невозможно, смерть наступила в 13:26 (21:26 мск)", - уточнило Управление окружной полиции.

"Полиция округа Сент-Чарльз с печалью подтверждает смерть Чарльза Эдварда Андерсона Берри-старшего, больше известного как легендарный музыкант Чак Берри", - говорится в заявлении органов правопорядка. Они передали просьбу семьи покойного уважать право родных и близких на неприкосновенность личной жизни.

Рок-группа The Rolling Stones в своем твиттере выразила соболезнования в связи со смертью гитариста Чака Берри. «The Rolling Stones глубоко опечалены сообщением о смерти Чака Берри. Он был настоящим первооткрывателем рок-н-ролла и огромным влиянием», — говорится в тексте сообщения.

Бывший участник The Beatles Ринго Старр также прокомментировал смерть музыканта. «Мира и любви, Чак Берри, мистер рок-н-ролл», — написал он.

Чарльз Эдвард Андерсон Берри появился на свет в городе Сент-Луис (штат Миссури) 18 октября 1926 года. Он стал проявлять интерес к музыке в раннем возрасте, еще в школе. В 1940-х годах Берри, не получив высшего образования, попал в тюрьму по обвинению в вооруженном ограблении. По освобождении он женился и устроился на работу в автосборочное предприятие, играя по вечерам в небольших клубах.

Переломный момент наступил в 1955 году, когда музыкант отправился в Чикаго, где встретился со знаковой фигурой в мире блюза Мадди Уотерсом, который предложил ему свести знакомство с Леонардом Чессом - основателем несуществующей ныне звукозаписывающей компании Chess Records. В результате сингл "Maybellene" разошелся тиражом свыше 1 млн копий, взлетев на первую строчку хит-парада, составляемого журналом Billboard, в категории "ритм-энд-блюз". К концу 1950-х гитарист, вокалист и композитор достиг звездного статуса.

В начале следующего десятилетия его карьера пошла под откос. Берри получил еще один тюремный срок, его записи продавались все хуже, и в 1970-х он уже рассматривался как вышедший в тираж исполнитель. Однако падающее знамя вовремя перехватили такие находившиеся по другую сторону океана гранды, как The Beatles, The Rolling Stones, Status Quo и Uriah Heep, которые регулярно записывали свои версии произведений мэтра в студии и исполняли их на концертах. А манеру знаменитого американца передвигаться по сцене взял на вооружение лидер австралийской группы AC/DC Энгус Янг.

Берри стал одним из первых музыкантов, чье имя было увековечено в Зале славы рок-н-ролла, открывшемся в Кливленде (штат Огайо) в 1986 году. Кроме того, ему принадлежит пальма первенства среди коллег по цеху в "освоении космического пространства".

В 1977 году американцы отправили в космос два межпланетных зонда Voyager, к борту каждого из которых был прикреплен футляр с позолоченным диском диаметром около 30 см, фонографической капсулой и иглой для воспроизведения записи. Эти носители содержали фото- и аудиоинформацию, которая, по замыслу, даст потенциальным представителям внеземных цивилизаций возможность узнать о жизни на нашей планете. Наряду с различными звуками - шепотом матери и плачем ребенка, голосами птиц и зверей, шумом ветра и дождя, а также короткими приветствиями на нескольких десятках языков - на пластинке записаны народные мелодии и выдающиеся произведения мировой музыкальной культуры. В их число попал и хит 1950-х годов "Johnny B. Goode".

По версии журнала Rolling Stone, "Johnny B. Goode" является лучшей гитарной композицией всех времен.

Чак Берри - лауреат премии "Грэмми" за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.

Берри впервые выступил в Москве в 1997 году. С тех пор он совершил еще несколько поездок в российскую столицу, последняя из которых состоялась в апреле 2014 года, когда легендарный музыкант вышел на сцену московского концертного зала "Крокус Сити Холл".