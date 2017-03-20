Посмертный альбом Чака Берри готовится к выходу

Друг легенды рок-н-ролла Джо Эдвардс рассказал о том, что Берри анонсировал выход нового альбома еще в октябре, и назвал его "сенсационным", передает РИА Новостисо ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. Первый сингл с этого альбома должен выйти через несколько недель, договоренность об этом была достигнута еще до смерти Берри, уточняет агентство.



Чак Берри

Эдвардс является владельцем клуба в Сент-Луисе, где часто выступал Берри. Он поделился, что будет очень сильно скучать по своему другу.

В то же время один из представителей музыканта Мэтт Хэнкс заявил, что не располагает какой-либо информацией о планах выпуска альбома. Данных о предстоящих похоронах Берри также пока не поступало.