Настя Задорожная представила фэнтези-видео «Я Луна»

Съемки видеоролика прошли в заповедных лесах Синтры в Португалии под руководством немецкого режиссера Noise, а главную роль сыграл известный актер Гела Месхи, супруг актрисы Екатерины Климовой. Гости презентации смогли первыми увидеть драматический фэнтези-фильм “Я Луна”, заглянуть за кулисы съемочной площадки и посмотреть как снимался этот видео-шедевр, а также стать свидетелями музыкального высокотехнологичного шоу от Насти Задорожной. В постановке одного из концертных номеров приняли участия братья Сафроновы.

Благодаря магическим способностям известных иллюзионистов, артистка в прямом смысле слова зависала в воздухе во время исполнения новой песни «Танец».