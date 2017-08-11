Настя Задорожная уединилась с чужим мужем в лесах Португалии

На ресурсах артистки был опубликован тизер короткометражного музыкального кинофильма «Я-Луна», снятого в жанре фэнтези в заповедных лесах Синтры (Португалия). На экране Задорожная предстанет в образе сказочной эльфийки, а главную мужскую роль исполнил российский актер Гела Месхи, муж Екатерины Климовой. На несколько дней Настя и ее партнер в прямом смысле поселились в лесу под чутким присмотром международной команды во главе с немецким режиссером Noise. В итоге удалось снять настоящий драматический фэнтази-фильм, сказку с несчастливым концом.

-Несмотря на то, что мы давно дружим с Катей Климовой, с Гелой я работала впервые и не ошиблась в выборе партнера, он стопроцентно попал в героя, - рассказала Настя Задорожная. - От работы с Гелой в восторге остался и наш немецкий режиссер, который до этого никогда не снимал киноактеров и был приятно удивлен Гелой. В нашем фэнтези вы не увидите страстных поцелуев между двумя главными героями, я хотела максимально избежать тактильности, зато сумасшедшую красоту португальских лесов и чудеса — гарантирую! В этом видео я осуществила свою детскую мечту!

На съемки в Португалию семейство Месхи-Климова отправились вместе, однако, на площадке Екатерина почти не появлялась, предпочитая съемкам мужа прогулки по Лиссабону. Кстати, на роль партнера Насти Задорожной рассматривали возможность приглашения и зарубежной звезды. В списках фигурировали Бенедикт Камбербэтч, Орландо Блум, Райан Филипп и Ченнинг Татум, но в итоге больше всего на эту роль подошел Гела Месхи. Премьера фэнтези-видео на песню «Я-Луна» состоится в конце августа.

КО Д