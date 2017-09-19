Натали стала индийской принцессой

Для экранизации яркой танцевальной композиции пригласили известного режиссера Рустама Романова. История – сказка, в которую попадает героиня в самобытной, аутентичной Индии. «Нам очень повезло с погодой: солнце, лето и Индия, которую мы показали, не выезжая за пределы Москвы. Нам удалось собрать для массовки фактурных, этнических персонажей из лучших танцевальных коллективов», - рассказал клипмейкер.

Артистка призналась, что одним из самых запоминающихся моментов на съемках клипа для нее станет вес свадебного наряда. «Эта индийская волшебная сказка мне очень понравилась. И я по долгу службы играю в ней роль невесты, хотя, наверное, мне уже близка роль мамы в этом клипе (улыбается). Роль мамы, которая хочет вместе с папой женить своего сына. Сюжет увлекательный, романтический и с добрым юмором. Мы создали по-настоящему глобальный проект, подчеркнули уникальность песни и при этом привнесли в видео самобытной изящной легкости», - прокомментировала Натали.

Главную мужскую роль в клипе «У меня есть только ты» исполнил актер и модель Алим Хоконов.