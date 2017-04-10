Натали снова стала мамой

У знаменитой артистки и её мужа Александра на свет появился сын весом 3500 граммов и ростом 51 сантиметр. Певица родила малыша самостоятельно, без применения кесарева сечения. Супруг певицы, с которым она прожила в браке уже 26 лет и воспитала двоих детей, в момент родов находился в клинике. В разговоре с Life.ruАлександр поделился радостными впечатлениями от пополнения:

— Для нас это большое счастье, особенно то, что это случилось именно сейчас. Ведь сегодня — большой православный праздник, Благовещение, — поделился впечатлениями счастливый отец троих детей.



Натали

Семейный союз певицы Натали и её мужа Александра можно назвать одним из самих крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. В браке они уже 25 лет, имеют двоих детей. Старшему сыну пары, Арсению, 15 лет, а младшему, Анатолию, шесть лет.