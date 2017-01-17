Натали ждет ребенка

На днях артистку на одной из детских площадок столицы в одежде, которая уже не могла скрыть изменившихся форм звезды 90-х, пишет Starhit. Натали и ее супруг Александр принимают поздравления с предстоящим пополнением в семье.



Натали

Пара воспитывает двух сыновей, Арсения и Анатолия. По некоторым данным, женщина находится на шестом месяце беременности. Как призналась 42-летняя артистка, они с мужем очень счастливы. Пол ребенка певица пока не называет.