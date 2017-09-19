ROF-2017: Дань памяти Альберто Дзедде – «Stabat Mater» Россини

В огромном зале «Адриатика Арена» обычно видели маэстро в самом верхнем ряду, а в антракте к нему свободно подходили люди, здоровались, что-то говорили, спрашивали… В Театре Россини во время спектаклей маэстро обычно находился в ложе второго яруса, над сценой, и можно было видеть, как заинтересованно он наблюдал за происходящим.

Всегда поражала энергия этого человека. Работать с молодёжью, репетировать, выступать в концертах на самых престижных сценах мира – всё это на высоком градусе мастерства и ответственности перед публикой.

Нынешний фестиваль завершался исполнением «Stabat Mater» Дж. Россини в Театре Россини с одновременной трансляцией на центральной площади Пезаро. Концерт посвящался памяти великого маэстро Альберто Дзедды.

В исполнении этого грандиозного сочинения был задействован Национальный симфонический оркестр и хор Театра Вентидий Бассо под управлением маэстро Даниэле Растиони, хормейстер Джованни Фарина. Солистами выступили сопрано Саломе Джикия, меццо-сопрано Энклежда Шкоза, тенор Дмитрий Корчак, бас Эрвин Шрётт. Прелюдия «Petite Messe» была представлена в оркестровке Альберто Дзедды.

Во вступительном слове перед исполнением «Stabat Mater», которым завершался ROF-2017, Генеральный директор фестиваля Джанфранко Мариотти сказал, что прелюдия, исполняемая в оркестровке Альберто Дзедды, передаёт мысли Дзедды, состояние его души, взаимодействие его с музыкой Россини, творчеству которого он посвятил свою жизнь.

Сочинение это пришло к нам из далёкого 1842 года, когда впервые было исполнено в Париже в зале Итальянского театра. Поэт Генрих Гейне, присутствовавший на концерте, назвал исполнение необыкновенным событием музыкального сезона. По его словам, от всего произведения исходило ощущение бесконечности, сравнимого с сиянием голубого неба или величием моря. В этом произведении, продолжал поэт, сердце Россини сохранило свою мелодическую оригинальность, несмотря на житейские бури, которые выпали на долю композитора.

Ещё больший успех ждал композитора в Болонье, где, спустя два месяца, было исполнено это произведение в рамках благотворительного концерта. Дирижировал, по просьбе Россини, великий Гаэтано Доницетти. Партию тенора исполнил тогда русский певец, друг Глинки, Николай Иванов.

И вот теперь, в новейшее время, в концерте памяти Альберто Дзедды теноровую партию исполнил русский певец Дмитрий Корчак. Дебют артиста в программе ROF состоялся в 2006 году и тоже в партии тенора в «Stabat Mater». С тех пор Дмитрий Корчак много раз выступал в концертах с маэстро Альберто Дзеддой. Последним совместным выступлением была опера «Эрмионэ» Дж. Россини, исполненная в Париже осенью прошлого года.

Особые, доверительные отношения, которые сложились у маэстро Альберто Дзедды с Дмитрием Корчаком, имели в своей основе соответствие тем высоким требованиям, которые предъявлял великий музыкант исполнителям. Это, прежде всего, представление о стилистических нормах исполняемых произведений Россини. То самое чувство стиля, которое для многих остаётся недосягаемым, Дмитрию Корчаку подвластно. Голос певца, который в этот раз звучал особенно, представляя собой совершенный музыкальный инструмент, поражал абсолютной кантиленой в своём звучании и передал всю гамму чувств, соединившую Россини с его великим интерпретатором, с Альберто Дзеддой.

Партию баса исполнил Эрвин Шрётт, всемирно известный оперный певец, дебютировавший на ROF-2016. Несколько аскетичная, отстранённая манера исполнения Эрвина особенным образом дополнила, подчеркнула лиричность тенорового звучания, оттенив его некую вполне уместную трогательность. В дуэтах тенора и баса проявилось стилистическое взаимопонимание двух больших музыкантов.

Сопрано Саломэ Джикия и меццо-сопрано Энклежда Шкоза в соло и дуэтах продемонстрировали высокую эмоциональность исполнения, которая не вписывалась в стилистические рамки произведения в квартетах. Тем не менее, всё исполнение было пронизано искренностью чувств и нашло отклик у зрителей не только в зале Театра Россини, но и на Центральной площади Пезаро в прямой трансляции концерта. Успеху способствовало превосходное звучание хора, исполнившего высоко профессионально творение великого Россини .

Музыка Россини объединила всех в этот памятный вечер.

Людмила КРАСНОВА