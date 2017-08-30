Сати Казанова перестала скрывать жениха

До недавнего времени пара предпочитала скрывать свои отношения от общественности. Однако после того, как избранник певицы сделал ей предложение, артистка решила рассекретить роман. В преддверии церемонии бракосочетания Сати и Стефано решили отправиться в путешествие, пишет Starhit.

В микроблоге Казановой появилась совместная фотография с Тиоццо, сделанная в небольшом горном селении Северной Осетии – Фиагдоне. Влюбленные выглядят очень счастливыми. Они наслаждаются обществом друг друга и красотой живописных гор.



Сати Казанова

«Связаны тайно в небе судьбой», – такими словами исполнительница подписала серию фотографий.