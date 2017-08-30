Сати Казанова перестала скрывать жениха

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Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова готовится к важному событию. Совсем скоро исполнительница выйдет замуж за своего возлюбленного, фотографа Стефано Тиоццо.

До недавнего времени пара предпочитала скрывать свои отношения от общественности. Однако после того, как избранник певицы сделал ей предложение, артистка решила рассекретить роман. В преддверии церемонии бракосочетания Сати и Стефано решили отправиться в путешествие, пишет Starhit.

В микроблоге Казановой появилась совместная фотография с Тиоццо, сделанная в небольшом горном селении Северной Осетии – Фиагдоне. Влюбленные выглядят очень счастливыми. Они наслаждаются обществом друг друга и красотой живописных гор.

Сати Казанова
Сати Казанова

«Связаны тайно в небе судьбой», – такими словами исполнительница подписала серию фотографий.

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