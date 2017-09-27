Сати Казанова сыграет три свадьбы

Артистка и ее избранник не стали прибегать к помощи агентства по организации праздников и все хлопоты взяли на себя.

«У нас будет три свадьбы, – призналась Сати «СтарХиту», – регистрация в узком кругу друзей, семейное застолье на Кавказе с соблюдением традиций и большое итальянское торжество на родине жениха. Стефано познакомится с моими родственниками. С мамой и папой он уже общался и лично, и по Скайпу – очень им понравился. Специально для них учит русский – читает, переводит со словарем. Мы ждем его семью из Италии. Покажем им лезгинку, угостим местной кухней, все действо же будет происходить в горах, чтобы они увидели красоты гор Приэльбрусья, Осетии».



Сати Казанова

«Мы обратились к известному на Кавказе мастеру – Мадине Саральп. – Она шьет невероятной красоты платье в бело-молочном цвете, с вышивками ручной работы, – говорит Сати. – А для Стефано – черкесску черного цвета с кинжалом и газыри – это приспособление на груди, куда раньше засыпали порох или клали пули. Элемент остался в костюме как декор. Свадебные облачения сохраним на память – будем детям показывать. А вообще, у меня будет аж четыре смены платьев».

Кольца у молодоженов необычные – разные, с семейным вензелем внутри. Их подарила ювелир Дарья Петра. В медовый месяц влюбленные планируют отправиться на Мальдивы.

«Проведем там пару недель у океана, расслабимся, – продолжает Казанова. – Можно было бы устроить и четвертую свадьбу, если бы это не было так утомительно».