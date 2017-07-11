Солистка Reflex награждена «За заслуги перед Отечеством»

В Екатерининском зале Кремлёвской резиденции Президента Российской Федерации, 7 июля 2017 года, состоялась церемония вручения государственных наград. Из рук руководителя Администрации Президента Вайно Антона Эдуардовича певица, социальный деятель, лидер популярной группы Reflex - Ирина Нельсон (Тюрина) была награждена медалью ордена “За заслуги перед отечеством - II ст”. – за высокий профессионализм, многолетнюю артистическую деятельность, богатейший накопленный опыт и большой личный вклад в развитие молодёжи, популяризацию образа доброты и романтики, активную жизненную позицию, продвижения принципов ненасилия и безупречную репутацию. Отметим, что в 2006 года, певица уже была награждена медалью ордена “Профессионал России” за безупречный, многолетний труд и вклад в культуру России.



Ирина Нельсон

“Вы знаете, я конечно же очень взволнована, - делится впечатлениями Ирина. - Но уже сейчас, могу сказать, что мой инстаграм просто раскалился от поздравлений и отзывов и я прежде всего хочу искренне поблагодарить всех за единодушное мнение о том, что эту награду я действительно заслужила! Что мое, более 20-летнее творчество не осталось незамеченным. Я начинала как сольная певица в эстрадном проекте, потом стала создателем и лидером ультрамодной группы #Рефлекс и сейчас, несмотря на загруженный гастрольный график, я начала работу над новым социальным проектом, направленным на оздоровление нашей нации. И вот здесь, стоя в Екатерининском дворце Кремля, среди почтенных и уважаемых людей, я, единственная девушка из шоу-бизнеса, которой вручали эту медаль Ордена «Заслуги перед Отечеством» второй степени, до конца ещё не осознав значения этого события и просто благодарила Судьбу за свершившийся факт. Я искренне люблю своё Отечество, и определенно верю в Самое Светлое Будущее и Всем Нам вместе желаю Этого!”