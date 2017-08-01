«Свободный полет» - «Будущее»

«Бомба-Питер», 2017.

Жанр: блюз-рок, русский рок.

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Слушатели дивились бы солнечному оптимизму и отточенным риффам гитары, устало-элегичные распевы стали бы классикой русского рока, а вступления разучивали бы пареньки с гитарами во всех дворах, как это было с песнями «Воскресения».

А что сегодня? Разве что ценители поцокают языком от воздушных риффов гитариста Сергея Пахотина и подивятся добротной работе знаменитого барабанщика Андрея Шатуновского. Блюз-рок и русский рок вообще ушли из центра внимания подростков, не говоря о более зрелых слушателях. А песни-то остались, вот они! И мастерство музыкантов на месте. Ладно, не будем о грустном…

Это очень светлый альбом. 10 песен, и все в мажоре. 5 из них уже хорошо известны поклонникам, они выходили даже синглами: «Сцена», «Джими», «Музыкант», «Дитя» и «Волопас». Заметных изменений в треках по сравнению с синглами не слышно. А вот остальная пятерка — свежеизданные песни. Это аккуратный блюз-рок, порой с джазовыми коннотациями, с аккуратно же разложенными хуками (по одному на трек) и не менее аккуратно пропевающим мелодию (аки тот же Макаревич) звонким голосом вокалиста и сонграйтера Ильи Полежаева. Это полновесные работы, порой с юморком, отлично сыгранные и спетые.

Упомянутая ассоциативность с «Машиной времени» играет скорее в плюс. Как чистое поле эксперимента — что было бы, не появись адский хип-хоп или заумная электроника в мировой музыке? Схожее чувство испытываешь в любом блюзовом клубе Чикаго, - и там ничего не слышали про хип-хоп, зато как завороженные оттачивают каждый рифф, каждый блюзовый квадрат до идеальной фразировки. «Свободный полет» точно таков же. Это рафинированный русский блюз-рок многолетней выдержки. Благо, группа живет уже 20 с гаком лет. Послушайте! Именно таким было бы звучание русского рока, если бы на «Нашем радио» лучших лет ставили бы во главу угла качество музыки, а не модные тренды.

Но в альбоме «Будущее» - 20 треков! Что же на остальных? Стихи. Их читает известный актер Михаил Евланов («9 рота», «День выборов», «Обитаемый остров»), уже участвовавший в двух альбомах группы и снимавшийся в клипе «Электричка». Стихи все о любви и на таком подозрительном позитиве, что умелый Евланов неизбежно скатывается к благостным интонациям радиосказки «Голубой щенок», лишь иногда позволяя себе условного Вознесенского («Чудо»). Парадоксальным образом эти стихи вперемежку с песнями оттеняют куда более драматургически написанные тексты песен, - и именно в пользу песен. Как было задумано, видимо.

«Будущее» - альбом, который хочется слушать именно на качественной аппаратуре, не отвлекаясь, не распыляясь. В нем много воздуха и того особенного шарма условных 90-х, когда гуляли свежие ветра перестройки, и казалось, что все впереди и все в будущем будет прекрасно. Непонятно почему, но в это верилось. Во многом альбом перекликается с сегодняшним днем, несмотря на ретро-подачу, - песни Елки или IOWA заряжены тем же позитивом и оптимизмом, и именно внутри своего уютного внутреннего мира, не отвлекаясь на суету сует внешнего мира. Что уж, последний альбом Маккартни тоже таков! Видимо, в мире носится единая позитивная материя, высвечивающая тех, кто одной крови. Они — вместе.

Гуру КЕН