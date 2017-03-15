Театр Сац открывает «Неделю старинной оперы»

Откроется «Неделя старинной оперы» 16 и 17 марта спектаклем «Игра о Душе и Теле», первой в России и на русском языке постановкой оперы итальянского композитора Эмилио де Кавальери, написанной в 1600 году. Этот спектакль стал первой совместной работой Георгий Исаакяна и одного из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира, лауреата премий Grammy, Echo, Gramophone, и основателя ансамбля The Harp Consort Эндрю Лоуренса-Кинга, который стал музыкальным руководителем и дирижером постановки. «Игра о Душе и Теле» была удостоена специального приза жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» в 2013 году и уже четыре сезона с успехом идет на Малой сцене.

18 и 19 марта в Театре Наталии Сац состоятся мастер-классы Эндрю Лоуренса-Кинга по барочной опере. На них маэстро расскажет об испанской опере эпохи Барокко и проведет занятия для певцов и музыкантов, которые играют на инструментах группы Континуо (особенно клавишных, органа, клавесина и регаля), лютневых и барочных гитарах, барочной арфе.



Сцена из оперы "Любовь убивает"

21 марта, в честь Международного дня старинной музыки, в театре пройдет открытая репетиция оперы Хуана Идальго де Поланко «Любовь убивает» по пьесе Педро Кальдерона, а 22 и 23 марта можно увидеть и сам спектакль, который Георгий Исаакян поставил вместе с Эндрю Лоуренсом-Кингом в нынешнем сезоне.