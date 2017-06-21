Театр Сац закончит сезон премьерой оперы «Упражнения и танцы Гвидо»

“Это уникальное произведение создано Владимиром Мартыновым, одним из лидеров советского еще авангарда, одним из главных экспериментаторов с электронной музыкой. Он написал оперу фактически о возникновении музыки – музыки в том виде, какой мы сегодня ее знаем; произведение, которое за 20 лет его существования ни один театр пока не рискнул поставить. – говорит режиссер. – Это история об одном из главных для мировой культуры персонажей, о великом Гвидо д’Ареццо, придумавшем тот нотный стан, которым мы пользуемся уже тысячу лет. Эта опера равно важна и как произведение для изысканных профессионалов, и как просвещенческое, образовательное полотно, потому что в ней рассказывается о том, чего сегодня уже практически никто не помнит: что когда-то не было ни нот, ни нотного стана, ни современной системы записи музыки, и что это все придумал один человек, бенедиктинский монах, который жил на рубеже Х-ХI веков, тот самый Гвидо. Каждый эпизод оперы основан на одной из ступеней музыкальной гаммы – и в спектакле тоже будет семь картин. Семь – вообще очень важное число для спектакля, ведь семь ступеней нотного стана – это семь небесных сфер, семь цветов светового спектра, семь дней творения, семь чудес света… – тот шифр, за которым кроется идеальная гармония, ключ к музыке, что способна открыть любое человеческое сердце”.



Упражнения и танцы Гвидо

Театр создает этот спектакль в пространстве живописного цеха, где на полу разложены театральные задники, кисти и краски, в зале, где создаются декорации к спектаклям; и что сама дорога в это пространство – через закулисье – и посещение этого зала превратится для зрителя в необычное путешествие.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля будет главный дирижер театра Алевтина Иоффе, художником-постановщиком – Валентина Останькович, художником по свету – Евгений Ганзбург.

Премьерой оперы Владимира Мартынова завершится нынешний театральный сезон.

27, 28 и 29 Июня, Театр имени Наталии Сац, 19:00.