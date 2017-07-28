Теодор Курентзис получил премию ECHO Klassik

Премия присуждена за как лучшее музыкальное видео в категории «Опера».

ECHO Klassik является одной из самых престижных музыкальных наград в мире. В этом году премия будет вручена в 23-й раз.

Награда этого года стала третьим призом ECHO Klassik, который получили пермские музыканты. В прошлом году запись оркестра musicAeterna и Теодора Курентзиса — «Весна священная» Игоря Стравинского — получила премию «Лучшая запись года: симфоническая музыка XX—XXI веков». Годом ранее запись оперы Le nozze di Figaro («Свадьба Фигаро») из цикла «Трилогия Моцарта — Да Понте в Перми» стала победителем в номинации «Лучшая запись года: опера XVII—XVIII веков».

Премьера «Королевы индейцев» состоялась в Пермском театре оперы и балета 25 сентября 2013 года. Проект является копродукцией трех оперных домов Европы: Пермского театра, Королевского театра (Teatro Real, Мадрид) и Английской Национальной оперы (English National Opera, Лондон). Питер Селларс и дирижер Теодор Курентзис дополнили недописанную Пёрселлом оперу фрагментами из других произведений композитора.

Церемония награждения состоится 29 октября в Гамбурге.