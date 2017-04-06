Теодор Курентзис возглавит SWR Sinfonieorchester

Он был создан в 2016 году в результате слияния двух южногерманских оркестров и является крупнейшим в Европе.

В сообщении на сайте SWR Sinfonieorchester Курентзис назван «одним из самых универсальных и интересных дирижеров своего поколения», в репертуар которого входит музыка от эпохи барокко до авангарда.



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Также в сообщении отмечается, что Курентзис ранее уже руководил обоими объединившимися оркестрами: с 2011 года был главным приглашенным дирижером SWR Sinfonieorchester Баден-Бадена и Фрайбурга, а его сотрудничество с Симфоническим оркестром Штутгартского радио началось еще в 2009 году.

«Я счастлив и с нетерпением ожидаю совместной работы с оркестром», — приводит сайт SWR Sinfonieorchester заявление Курентзиса.

Впервые в новой должности российский дирижер будет руководить исполнением Девятой симфонии Брукнера. 18 и 19 января 2018 года концерты Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии под управлением Курентзиса состоятся в Лидерхалле (Штутгарт), а 21 января — в Концетрхалле (Фрайбург).

Как сообщили Colta.ru в Пермском театре оперы и балета, художественным руководителем которого является Курентзис, он сохранит эту должность, а также продолжит руководить оркестром MusicAeterna.