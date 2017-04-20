Курентзис, «Роделинда» и Артемьев получили «Золотые Маски 2017»

Церемония, поставленная режиссёром Ниной Чусовой, хореографом Александром Андрияшкиным и художником Ксенией Перетрухиной, отличалась лаконичностью, пишет «Коммерсантъ»: речи вручающих и награжденных были предельно краткими, а декоративное оформление сдержанным — в строгой черно-белой гамме были выдержаны и заставки на гигантском круглом экране над сценой, и костюмы артистов. Вели церемонию актеры Анна Чиповская и Сергей Епишев. Между тематическими блоками номинаций артисты миманса Большого театра и театра пластического балета «Новый балет» исполняли короткие хореографические интерлюдии.

В итоговый список номинантов в этом сезоне вошли 28 драматических спектаклей «большой» и «малой» формы, 13 опер, пять балетов и девять спектаклей современного танца, четыре спектакля в жанре «оперетта/мюзикл», а также восемь кукольных спектаклей.

Лауреатом премии в номинации «Лучший спектакль в оперетте-мюзикле» стал «Биндюжник и король» (Театр юного зрителя, Красноярск). Лучшую женскую роль в оперетте-мюзикле сыграла Мария Биорк — она награждена за роль Сони в спектакле «Преступление и наказание» (Театр мюзикла). Премию за лучшую мужскую роль в этой категории получил Виктор Кривонос за роль в спектакле «Белый. Петербург» (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург). Лучшую роль второго плана в оперетте-мюзикле сыграл Владимир Гальченко из Театра драмы в Самаре. Лучшим режиссером в этой категории стал Роман Феодори («Биндюжник и король»), а дирижером — Андрей Алексеев («Белый. Петербург»).

Лучшим дирижером в балете стал Павел Клиничев — он удостоился премии за работу «Ундина» на музыку Ханса Вернера Хенце (Большой театр).

Награду как лучший дирижер в опере получил Теодор Курентзис за спектакль «Травиата» в Театре оперы и балета имени Чайковского в Перми. Лучшим режиссером стал Ричард Джонс (опера «Роделинда», Большой театр»). Награда в номинации «Лучший спектакль в опере» также досталась «Роделинде». Премию за лучшую женскую роль в опере получила Надежда Павлова (Виолетта в «Травиате» Пермской оперы), а за лучшую мужскую роль — Липарит Аветисян за (Шевалье де Грие в «Манон» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве). В номинации «Лучшая работа композитора в музыкальном театре» награду завоевал Эдуард Артемьев — за «Преступление и наказание» московского Театра мюзикла.

Постановщик пермской «Травиаты» Роберт Уилсон получил награду как лучший художник по свету в музыкальном театре, а аналогичную награду в драмтеатре вручили Александру Мустонену («Плешивый Амур» Московского МТЮЗа).