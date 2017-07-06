Валерий Леонтьев построил особняк в Майами

В районе Корал-Гейблз, где обитают богатые выходцы из России, у певца есть вилла площадью 280 кв. м. Но, видимо, артисту этого показалось мало.



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«Валера обзавелся особняком недалеко от своего старого дома, – рассказывает «СтарХиту» Григорий, друг музыканта. – О затее старался не распространяться. На протяжении нескольких лет тихо строил коттедж. А когда закончил, вот тогда и сообщил самым близким. Собрал всех на новоселье, где и похвастался хоромами. Как заходишь на порог, сразу видно – дом Леонтьева! Интерьер выполнен в стиле сафари. На стенах висят леопардовые и тигровые шкуры, а на полках красуются статуэтки африканских животных. Мебель тоже пятнистая.

Валера лично принимал участие в разработке оформления, нанимал лучших профессионалов своего дела. В новом жилище несколько спален, большой гостиный зал, отдельные ванные. Очень приятно выходить вечером на веранду: во дворе у него необычные фигурные кусты. Ландшафтные дизайнеры постарались. Также в доме есть тренажерный зал. Валера очень трепетно относится к здоровью, держит себя в форме».