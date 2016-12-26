На могиле Жанны Фриске установили памятник

При установке памятника присутствовали родители звезды Владимир Борисович и Ольга Владимировна, а также сестра Наташа, пишет Starhit. Близкие заранее все подготовили для фигуры –выложили светлым гранитом фундамент. Затем на могиле появилась черная плита. Родственники Жанны долгое время думали, что написать на ней. В итоге воплотили в жизнь идею Наташи – выбили на камне слова из популярной песни Фриске «А на море белый песок»: «Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, Даже если ты далеко-далеко».



Жанна Фриске